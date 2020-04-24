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24 квітня 2020, 11:31 7

Київ знову потрапив до лідерів міст з найбруднішим повітрям у світі

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24 квітня 2020, 11:31 7
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Індекс забруднення повітря Києва становить 126
Фото: flickr
Індекс забруднення повітря Києва становить 126

Київ потрапив до рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям, через задимлення, яке надходить від пожеж з Чорнобильської зони

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir.

Наразі індекс забруднення у столиці України складає 126. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Зазначимо, на першому місці знаходиться Брюссель, столиця Бельгії, де індекс забруднення становить 144, на другому місці Шанхай, мегаполіс у Китаї з індексом 139.

Як повідомлялось раніше, в Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем ще тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику.

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.


Київ екологія смог погода Чорнобиль
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