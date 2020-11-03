Один із університетів Києва намагалися підпалити: що відомо

Осередки вогню вдалося оперативно загасити

Осередки вогню вдалося оперативно загасити

Фото: nau.edu.ua

У ніч на 3 листопада невідомі зловмисники намагалися підпалити головний корпус Національного авіаційного університету.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАУ, передає RegioNews.

Відомо, що що зловмисники вибили вікна на першому поверсі будівлі і закинули всередину димові шашки. Охорона викликала поліцію, також на місці працювали пожежні і вибухотехніки.

Повідомлення про спробу підпалу і зумисного пошкодження майна університету зареєстроване правоохоронцями. Осередки вогнища вдалося оперативно загасити, тож ніхто з працівників НАУ не постраждав", — заявили в НАУ.

Інцидент в університеті пов’язують із спробами дестабілізувати його роботу.

Я щиро сподіваюся, що безкарності не буде, і всі, хто зараз тероризують університет, будуть відповідати за свої дії", - заявив в. о. ректора НАУ Рімвідас Хращевський.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.