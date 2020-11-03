У Чернівцях автомобіль протаранив ворота національного університету

Водій травмувався, більше ніхто не постраждав

Водій травмувався, більше ніхто не постраждав

Фото: cv.npu.gov.ua

Увечері понеділка, 2 листопада, легковик зніс ворота університету і на великій швидкості пронісся подвір’ям навчального закладу. Зупинила його тільки колона на вході в центральний корпус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції та співробітники обласного Управління патрульної поліції на місці аварії з’ясували, що 32-річний чернівчанин не впорався з керуванням автомобілем "Renault" та в’їхав у ворота Чернівецького національного університету. Не зупинившись, водій продовжив рух і допустив зіткнення з будівлею одного з корпусів вузу.

Під час автопригоди травмувався водій легковика. Лікарі доставили його до медичного закладу з попереднім діагнозом "розрив селезінки".

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Чернівецький національний університет - пам’ятка ЮНЕСКО, колишня Резиденція Митрополитів Буковини і Далмації.

Нагадаємо, учора на Чернігівщині в ДТП за участю прокурора загинули двоє людей.