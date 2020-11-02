На Чернігівщині в ДТП за участю прокурора загинули двоє людей

Чиновник виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ"

Чиновник виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ"

Фото: ДБР

У Чернігівській області поблизу смт Березна сталася смертельна ДТП за участю керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зранку 2 листопада 2020 року керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, перебуваючи за кермом автомобіля "Acura", виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ". Від отриманих травм водій та пасажирка автомобілю "ВАЗ" померли на місці", - йдеться у повідомленні.

Винуватця аварії затримали слідчі ДБР, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України).

Також готується клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, винуватця ДТП на Столичному шосе засудили до 10 років тюрми, він перебував під дією алкоголю та наркотиків.