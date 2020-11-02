Винуватця ДТП на Столичному шосе засудили до 10 років тюрми

Під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків

Під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків

Фото: Facebook

У понеділок, 02 листопада 2020 року, до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який скоїв ДТП на Столичному шосе, в якому загинули двоє дітей і двоє дорослих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, суд у повному обсязі підтримав позицію прокурора та засудив обвинуваченого до максимального покарання, яке передбачене ст. 286 КК України. Також його позбавлено права керувати транспортним засобом на три роки.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Обвинувачений повністю визнав свою вину.

Нагадаємо, 13 липня під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я, жертвами аварії стали чотири людини.