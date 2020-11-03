Масові акції в центрі Києва: поліція посилила охорону

Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

Фото: з відкритих джерел

В урядовому кварталі Києва правоохоронці посилили заходи безпеки у зв’язку з запланованими масовими акціями.

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, організатори деяких заходів анонсували використання автотранспорту під час акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Повідомляється, що вже зранку біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали медиків.

Відомо, що під будівлею Ради вже зібрались кілька сотень власників автомобілів на єврономерах, які вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку".

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві перед будівлею Конституційного суду України протестували сотні людей. Вони вимагали розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.