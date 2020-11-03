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03 ноября 2020, 11:00 5

В Черновцах автомобиль протаранил ворота национального университета

03 ноября 2020, 11:00 5
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Водитель травмировался, больше никто не пострадал
Фото: cv.npu.gov.ua
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Вечером понедельника, 2 ноября, легковушка снесла ворота университета и на большой скорости пронеслась по двору учебного заведения. Остановила её только колонна на входе в центральный корпус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники областного Управления патрульной полиции на месте аварии выяснили, что 32-летний черновчанин не справился с управлением автомобилем "Renault" и въехал в ворота Черновицкого национального университета. Не остановившись, водитель продолжил движение и допустил столкновение со зданием одного из корпусов вуза.

Во время дтп травмирован водитель легковушки. Врачи доставили его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "разрыв селезенки".

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Черновицкий национальный университет - памятник ЮНЕСКО, бывшая Резиденция Митрополитов Буковины и Далмации.

Напомним, вчера на Черниговщине в ДТП с участием прокурора погибли два человека.

ДТП полиция университет Резиденция Черновицкая область
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