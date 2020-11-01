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01 листопада 2020, 13:28 2

Поліцейські затримали "мінера" мосту Патона у Києві

01 листопада 2020, 13:28 2
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Фото з відкритих джерел
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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування декількох об’єктів, у тому числі й мосту Патона.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Зокрема у повідомленні сказано, що сьогодні вранці, 1 листопада, до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона.

За усіма адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Протягом години оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 КПК України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у Нацполіції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

У #Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування декількох об’єктів За фактом неправдивого...

Posted by Національна поліція України on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Патона. Рух на мосту перекрили. На місці події працювали поліцейські і вибухотехніки.

Дві години тому у Києві відновили рух мостом Патона.

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