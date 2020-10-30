Під Кривим Рогом відновили колії на місці аварії вантажного потяга

Аварія сталася внаслідок навмисного пошкодження колій

Аварія сталася внаслідок навмисного пошкодження колій

Фото: Нацполіція

Залізничники відновили колії під Кривим Рогом, де раніше під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 15 вагонів.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає RegioNews.

Залізничники завершили ремонтні роботи на аварійній ділянці колій у Кривому Розі. Рух залізничного транспорту відновлено”, - повідомив Бондаренко.

Він додав, що демонтаж вагонів та вивезення вугілля на місці аварії продовжується.

Нагадаємо, у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів, внаслідок події люди не постраждали.

Також повідомлялося, що поїзд у Кривому Розі зійшов з рейок через умисне пошкодження колій. 28 жовтня винуватця аварії потяга у Кривому Розі затримали.

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