Под Кривым Рогом восстановили пути на месте аварии грузового поезда

Авария произошла в результате умышленного повреждения путей

Авария произошла в результате умышленного повреждения путей

Фото: Нацполиция

Железнодорожники восстановили пути под Кривым Рогом, где ранее во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает RegioNews.

Железнодорожники завершили ремонтные работы на аварийном участке путей в Кривом Роге. Движение железнодорожного транспорта возобновлено", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что демонтаж вагонов и вывоз угля на месте аварии продолжается.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.

Также сообщалось, что поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей. 28 октября виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали.

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