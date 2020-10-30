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30 октября 2020, 16:23 7

Под Кривым Рогом восстановили пути на месте аварии грузового поезда

30 октября 2020, 16:23 7
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Авария произошла в результате умышленного повреждения путей
Авария произошла в результате умышленного повреждения путей
Фото: Нацполиция
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Железнодорожники восстановили пути под Кривым Рогом, где ранее во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает RegioNews.

Железнодорожники завершили ремонтные работы на аварийном участке путей в Кривом Роге. Движение железнодорожного транспорта возобновлено", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что демонтаж вагонов и вывоз угля на месте аварии продолжается.

Напомним, в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов, в результате происшествия люди не пострадали.

Также сообщалось, что поезд в Кривом Роге сошел с рельсов из-за умышленного повреждения путей. 28 октября виновника аварии поезда в Кривом Роге задержали.

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Кривой Рог авария катастрофа поезд ОГА ремонт
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