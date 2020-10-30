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30 жовтня 2020, 14:26 3

Школи Харківщини переведуть на дистанційне навчання - голова ОДА

30 жовтня 2020, 14:26 3
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Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл
Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл
Фото: із відкритих джерел
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У Харківській області школи після канікул переведуть на дистанційну форму навчання.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.

Підсумки другого тижня в "червоній зоні". Місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони залишаються "червоними"”, - написав Кучер.

Він додав, що з понеділка на навчання виходять учні 1-4 класів шкіл. Старші класи будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.

Також повідомлялось, що МОЗ планує запровадити новий принцип карантинного поділу.

школи Харківська область Олексій Кучер ОДА карантин коронавірус
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