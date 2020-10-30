Школи Харківщини переведуть на дистанційне навчання - голова ОДА
Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл
Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл
У Харківській області школи після канікул переведуть на дистанційну форму навчання.
Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.
Підсумки другого тижня в "червоній зоні". Місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони залишаються "червоними"”, - написав Кучер.
Він додав, що з понеділка на навчання виходять учні 1-4 класів шкіл. Старші класи будуть навчатися дистанційно.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.
Також повідомлялось, що МОЗ планує запровадити новий принцип карантинного поділу.
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