Школи Харківщини переведуть на дистанційне навчання - голова ОДА

Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл

Це не стосується учнів 1-4 класів шкіл

Фото: із відкритих джерел

У Харківській області школи після канікул переведуть на дистанційну форму навчання.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.

Підсумки другого тижня в "червоній зоні". Місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони залишаються "червоними"”, - написав Кучер.

Він додав, що з понеділка на навчання виходять учні 1-4 класів шкіл. Старші класи будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.

Також повідомлялось, що МОЗ планує запровадити новий принцип карантинного поділу.