Столична поліція порушила справу через ДТП за участю автобуса

Водія автобуса затримали

Водія автобуса затримали

Фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса у Києві. Водія автобуса затримали.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, інформує RegioNews.

Справу відкрито за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Водія автобуса 1957 року народження слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері. Результат показав відсутність у водія ознак алкогольного сп'яніння", - повідомили в поліції.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ. У результаті ДТП одна особа загинула на місці пригоди, ще двоє травмовані.