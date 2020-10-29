У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на колекторі

Через витік газу постраждали комунальники, один із них помер

Через витік газу постраждали комунальники, один із них помер

Фото: Нацполіція

За попередньою версією, аварія на Новодарницькому колекторі у Києві 28 жовтня сталася через різку зміну гідропневматичного режиму з подальшим викидом сірководню.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу", передає RegioNews.

Триває службове розслідування, що має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась на Новодарницькому колекторі", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві також розповіли, що після аварії терміново проводять додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного і водопровідного господарств.

Довідка: Новодарницький колектор забезпечує водовідведення Лівобережної частини Києва і кількох міст-супутників. Його реконструкція триває з 2018 р. Замовником виконання робіт виступає Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва.

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники. Згодом стало відомо, що один потерпілий комунальник помер у лікарні.