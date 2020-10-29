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29 жовтня 2020, 15:41 4

У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на колекторі

29 жовтня 2020, 15:41 4
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Через витік газу постраждали комунальники, один із них помер
Через витік газу постраждали комунальники, один із них помер
Фото: Нацполіція
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За попередньою версією, аварія на Новодарницькому колекторі у Києві 28 жовтня сталася через різку зміну гідропневматичного режиму з подальшим викидом сірководню.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу", передає RegioNews.

Триває службове розслідування, що має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась на Новодарницькому колекторі", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві також розповіли, що після аварії терміново проводять додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного і водопровідного господарств.

Довідка: Новодарницький колектор забезпечує водовідведення Лівобережної частини Києва і кількох міст-супутників. Його реконструкція триває з 2018 р. Замовником виконання робіт виступає Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва.

Нагадаємо, 28 жовтня у Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники. Згодом стало відомо, що один потерпілий комунальник помер у лікарні.

Київ аварія газ заява смерті розслідування
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