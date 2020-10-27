У Києві школи після канікул повернуться до очного навчання — КМДА

Єдиного формату повернення до освітнього процесу наразі немає

Єдиного формату повернення до освітнього процесу наразі немає

Фото: flickr

Із 29 жовтня, коли завершаться канікули, у дистанційному форматі будуть працювати лише сім шкіл Києва.

Про це повідомила голова департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян, передає RegioNews.

За її словами, всі інші школи столиці повернуться до очного навчання.

У четвер ми повертаємося до освітнього процесу... У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки що статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною”, - заявила чиновниця.

Фіданян додала, що за даними КМДА, у Києві лише 1,5% вчителів, які мають підтвердження на захворювання COVID-19 від загальної кількості співробітників.

Також вона заявила, що формат повернення до освітнього процесу в різних школах залежатиме від того, яка обстановка із захворюваністю буде в кожному окремому закладі.

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві майже всі школи відправили на канікули, вони будуть тривати до 29 жовтня.