До Київської міської ТВК ще не здали жодного протоколу
Київська міська ТВК поки ще не отримала протоколів від жодної з районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.
Про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Запитували, чи правда що Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можна буде сказати тільки тоді, коли міська ТВК отримає протоколи від районних тервиборчкомів. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не повідомила про готовність до приїзду в міську ТВК, для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська ТВК не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю некоректним до надходження протоколів оприлюднювати ту чи іншу цифру", - розповіла Королькова.
Нагадаємо, сьогодні вранці з`явилася інформація про те, що Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені.