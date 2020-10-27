До Київської міської ТВК ще не здали жодного протоколу

Про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Запитували, чи правда що Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можна буде сказати тільки тоді, коли міська ТВК отримає протоколи від районних тервиборчкомів. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не повідомила про готовність до приїзду в міську ТВК, для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська ТВК не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю некоректним до надходження протоколів оприлюднювати ту чи іншу цифру", - розповіла Королькова.