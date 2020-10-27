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27 жовтня 2020, 18:45 1

До Київської міської ТВК ще не здали жодного протоколу

27 жовтня 2020, 18:45 1
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Тому у ТВК вважають дочасними розмови про перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів
Тому у ТВК вважають дочасними розмови про перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів
Фото з відкритих джерел
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Київська міська ТВК поки ще не отримала протоколів від жодної з районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.

Про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Запитували, чи правда що Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можна буде сказати тільки тоді, коли міська ТВК отримає протоколи від районних тервиборчкомів. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не повідомила про готовність до приїзду в міську ТВК, для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська ТВК не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю некоректним до надходження протоколів оприлюднювати ту чи іншу цифру", - розповіла Королькова.

Нагадаємо, сьогодні вранці з`явилася інформація про те, що Віталій Кличко перемагає у першому турі - опрацьовані майже всі бюлетені.

вибори Київ мер ТВК протокол
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