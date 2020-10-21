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21 жовтня 2020, 15:38 6

У Києві майже всі школи відправили на канікули

21 жовтня 2020, 15:38 6
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Вони будуть тривати до 29 жовтня
Вони будуть тривати до 29 жовтня
Фото: flickr
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Сьогодні, 21 жовтня 422 школи Києва пішли на канікули, ще 6 шкіл продовжують працювати за триместровою системою навчання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення обумовлене тим, що на думку фахівців Міністерства охорони здоров’я, такий крок дозволить зменшити розповсюдження коронавірусу.

Також останнім часом ситуація в навчальних закладах із захворюваністю вчителів та учнів суттєво погіршилася.

Ще однією причиною дострокових канікул, за словами Кличка, стало розміщення дільниць у школах, їх потрібно підготувати до виборчого процесу.

Зокрема, й зробити посилену дезінфекцію. Таку ж дезінфекцію здійснять у школах перед відновленням навчального процесу. Тобто перед 29 жовтня”, – сказав Кличко.

Нагадаємо, на Буковині 40% школярів перейшли на дистанційку через спалах коронавірусу, на канікулах перебувають 104 навчальних заклади.

Київ школи канікули карантин коронавірус Місцеві вибори
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