В Киеве школы после каникул вернутся к очному обучению - КГГА

Единого формата возвращения к образовательному процессу пока нет

Единого формата возвращения к образовательному процессу пока нет

Фото: flickr

С 29 октября, когда завершатся каникулы, в дистанционном формате будут работать только семь школ Киева.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян, передает RegioNews.

По ее словам, все остальные школы столицы вернутся к очному обучению.

В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу ... У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, является для нас утешительной", - заявила чиновница.

Фиданян добавила, что по данным КГГА, в Киеве только 1,5% учителей, у которых подтвердили COVID-19 от общего количества сотрудников.

Также она заявила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от того, какая обстановка с заболеваемостью будет в каждом отдельном учреждении.

Напомним, 21 октября в Киеве почти все школы отправили на каникулы, они будут продолжаться до 29 октября.