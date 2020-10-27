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27 жовтня 2020, 17:34 2

Стало відомо, як навчатимуться школярі після канікул

27 жовтня 2020, 17:34 2
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Нині на самоізоляції перебувають учні 2160 класів
Рixabay
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У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Так, наголошується, що питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.

Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів, а в 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Київщини після канікул перейдуть на дистанційне навчання.

коронавірус Україна карантин школа Міносвіти
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