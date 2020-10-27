Стало відомо, як навчатимуться школярі після канікул
Нині на самоізоляції перебувають учні 2160 класів
Нині на самоізоляції перебувають учні 2160 класів
У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.
Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Так, наголошується, що питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.
Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів, а в 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи Київщини після канікул перейдуть на дистанційне навчання.
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