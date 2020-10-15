У 45 населених пунктах старт опалювального сезону під загрозою, - "Нафтогаз"

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ п'яти регіонів

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ п'яти регіонів

Фото з відкритих джерел

Станом на 15 жовтня 2020 року під загрозою вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

Як передає RegioNews, про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

"Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема місцеві органи самоврядування, могли запобігти розвиткові проблеми.

Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 р. №867.

До таких умов, зокрема, належить підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій).

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв озвучив прогноз ціни на газ узимку.