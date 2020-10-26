На Харківщині невідомі побили ексміністра агрополітики Швайку

Колишньому міністру розбили голову

Колишньому міністру розбили голову

Фото: з відкритих джерел

Колишній міністр аграрної політики (з 27 лютого по 2 грудня 2014 року), колишній голова Харківської обласної організації партії "Свобода" Ігор Швайка повідомив, що двоє невідомих у масках побили його вранці 26 жовтня.

Про це Швайка написав у Facebook, передає RegioNews.

Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за з парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами", - написав він.

За даним фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у 2014 році Швайка був міністром аграрної політики під час правління постреволюційного першого уряду Арсенія Яценюка. До цього призначення він був нардепом від "Свободи". У квітні 2014 року аграрії висловили міністру недовіру.