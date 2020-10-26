19:38  26 октября
Больше всего нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области, - Геращенко
20:05  26 октября
"Слуги народа" хотят закрепить процедуру "Зе-опроса" на постоянной основе
18:17  26 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 20:26 1

Отопительный сезон в Украине: к теплу подключено меньше половины всех домов

26 октября 2020, 20:26 1
Читайте також українською мовою
В Украине из 81637 жилых домов подключены к теплу 37220
В Украине из 81637 жилых домов подключены к теплу 37220
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, пишет RegioNews.

Как напомнили в министерстве, решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов тепла. В последние дни теплая погода установилась в большинстве областях Украины.

Если сейчас в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности, в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключено только 5-10% зданий", - сказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Сейчас по Украине с 81637 жилых домов, подключены к теплу 37220 домов (45,6%), а с 31521 объектов социальной сферы отапливается 17907 заведений (56,8%). Из них - 8619 детсады (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждения здравоохранения (62,2%).

На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.

Напомним, В 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой.

отопление Дом квартира детский сад школа больницы Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Школы Киевщины после каникул перейдут на дистанционное обучение - ОГА
26 октября 2020, 19:32
Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%
26 октября 2020, 15:02
На Харьковщине неизвестные избили экс-министра агрополитики Швайку
26 октября 2020, 11:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »