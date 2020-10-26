Отопительный сезон в Украине: к теплу подключено меньше половины всех домов

В Украине из 81637 жилых домов подключены к теплу 37220

В Украине из 81637 жилых домов подключены к теплу 37220

Фото из открытых источников

По состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, пишет RegioNews.



Как напомнили в министерстве, решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов тепла. В последние дни теплая погода установилась в большинстве областях Украины.

Если сейчас в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности, в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключено только 5-10% зданий", - сказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Сейчас по Украине с 81637 жилых домов, подключены к теплу 37220 домов (45,6%), а с 31521 объектов социальной сферы отапливается 17907 заведений (56,8%). Из них - 8619 детсады (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждения здравоохранения (62,2%).



На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.

Напомним, В 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой.