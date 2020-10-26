Школи Київщини після канікул перейдуть на дистанційне навчання — ОДА

Дитсадки будуть продовжувати свою роботу

Дитсадки будуть продовжувати свою роботу

Фото: flickr

У “червоних” зонах Київської області школи після канікул будуть переведені на дистанційну форму роботи.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Всього в області 703 установи середньої освіти. Чи повернуться діти вчитися після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Зате вже відомо, що школи в "червоних" зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи”, - йдеться в повідомленні.

В адміністрації додали, що заклади дошкільної освіти продовжують працювати, однак 14 дитячих садків в області закрили на карантин.

Вони розташовуються у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському, Яготинському, Тетіївському та Таращанському районах", - розповіли в ОДА.

Рішення про тимчасове припинення їх роботи прийняли члени територіальних комісій з питань ТЕБ і НС.

Нагадаємо, Зеленський вимагає правдиву статистику по тих, хто одужав від коронавірусу.