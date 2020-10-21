Більшість українців вважає, що найбільше доріг відремонтували за часів Зеленського – РЕЙТИНГ

76% респондентів помітили покращення стану доріг протягом останнього року

76% респондентів помітили покращення стану доріг протягом останнього року

Фото з відкритих джерел

Більшість українців вважає, що стан доріг у державі покращився протягом останнього року, їх стали більше і якісніше ремонтувати.

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так 76% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року (у 2017 році таких було 62%, 2018 – 61%). 23% опитаних протилежної думки.

Серед респондентів, які помітили покращення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга у цьому місцевої влади, 29% - Президента, лише 3% – прем’єр-міністра, 2% – Верховної Ради. За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг – заслуга Президента.

Також 56% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (13%).

Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтують за Зеленського. 15% – вважають, що це було в часи каденції Порошенка, 11% – Януковича, 8% – Кучми, 3% – Ющенка і 2% – Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання.

Нагадаємо, Зеленський назвав область, яка лідирує у ремонті й будівництві доріг.