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21 жовтня 2020, 16:38 2

Більшість українців вважає, що найбільше доріг відремонтували за часів Зеленського – РЕЙТИНГ

21 жовтня 2020, 16:38 2
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76% респондентів помітили покращення стану доріг протягом останнього року
76% респондентів помітили покращення стану доріг протягом останнього року
Фото з відкритих джерел
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Більшість українців вважає, що стан доріг у державі покращився протягом останнього року, їх стали більше і якісніше ремонтувати.

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так 76% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року (у 2017 році таких було 62%, 2018 – 61%). 23% опитаних протилежної думки.

Серед респондентів, які помітили покращення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга у цьому місцевої влади, 29% - Президента, лише 3% – прем’єр-міністра, 2% – Верховної Ради. За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг – заслуга Президента.

Також 56% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (13%).

Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтують за Зеленського. 15% – вважають, що це було в часи каденції Порошенка, 11% – Януковича, 8% – Кучми, 3% – Ющенка і 2% – Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання.

Нагадаємо, Зеленський назвав область, яка лідирує у ремонті й будівництві доріг.

Володимир Зеленський рейтинг опитування дороги ремонт доріг соціологія
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