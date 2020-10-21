"Всенародне опитування" Зеленського фінансуватиме партія "Слуга народу"
Всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, фінансуватиме партія "Слуга народу".
Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", передає RegioNews.
Чи це законно? Так. "Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - йдеться у повідомленні.
Всі витрати, пов'язані з опитуванням, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК.
Мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали у політсилі.
У СН зазначили, що це не є політичною агітацією.
Чи не буде це агітацією? Ні. Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу” або ж за окремих кандидатів на виборах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.
У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.
14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.