"Всенародне опитування" Зеленського фінансуватиме партія "Слуга народу"

Яка саме компанія проводитиме соцопитування - не повідомляється

Яка саме компанія проводитиме соцопитування - не повідомляється

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", передає RegioNews.

Чи це законно? Так. "Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - йдеться у повідомленні.

Всі витрати, пов'язані з опитуванням, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК.

Мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - додали у політсилі.

У СН зазначили, що це не є політичною агітацією.

Чи не буде це агітацією? Ні. Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за "Слугу Народу” або ж за окремих кандидатів на виборах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.