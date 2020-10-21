Большинство украинцев считает, что больше всего дорог отремонтировали во времена Зеленского – РЕЙТИНГ

76% респондентов заметили улучшение состояния дорог в течение последнего года

76% респондентов заметили улучшение состояния дорог в течение последнего года

Фото из открытых источников

Большинство украинцев считает, что состояние дорог в государстве улучшилось в течение последнего года, их стали больше и качественнее ремонтировать.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так 76% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года (в 2017 году таких было 62%, 2018 – 61%). 23% опрошенных противоположного мнения.

Среди респондентов, которые заметили улучшение состояния дорог, 46% опрошенных считают, что наибольшая заслуга в этом местной власти, 29% - Президента, лишь 3% – премьер-министра, 2% – Верховной Рады. За последние три года значительно возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог – заслуга Президента.

Также 56% опрошенных считают, что за Зеленского ремонтируют дорог больше, чем за Порошенко (13%).

Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дороги ремонтируют при Зеленском. 15% – считают, что это было во времена каденции Порошенко, 11% – Януковича, 8% – Кучмы, 3% – Ющенко и 2% – Кравчука. 17% - не смогли определиться по этому вопросу.

Напомним, Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог.