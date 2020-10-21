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21 жовтня 2020, 14:43 5

Зеленський підписав закон "Про розвідку”, необхідний для вступу в НАТО

21 жовтня 2020, 14:43 5
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Він визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки
Він визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку", який був прийнятий Верховною Радою 17 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України”, – заявив Зеленський, підписуючи документ.

За його словами, підтримка розвідки сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню і нейтралізації загроз і підвищить її здатність добувати необхідну інформацію.

При цьому президент висловив надію, що всі завдання будуть виконані на найвищому рівні.

Як повідомляється, цей закон є одним з проектів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України. Його розробили із урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах Євросоюзу та НАТО.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Нагадаємо, 17 вересня ВР ухвалила закон про розвідку, його підтримали 258 нардепів.

закон розвідка Володимир Зеленський Офіс президента НАТО
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