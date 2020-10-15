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15 жовтня 2020, 17:56 2

Від початку доби на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів

15 жовтня 2020, 17:56 2
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Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали
Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, вночі ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Окрім того, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Крім того, в районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання.

Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС сьогодні розміновано близько 1,5 га території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі зафіксувати три порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС мінування військові обстріли штаб ДСНС
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