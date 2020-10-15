С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов

Наши защитники огонь в ответ не открывали

Наши защитники огонь в ответ не открывали

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, ночью враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил осуществили радиоподавлення каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминированы около 1,5 га территории и передано на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.