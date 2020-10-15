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С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов
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15 октября 2020, 17:56 3

С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов

15 октября 2020, 17:56 3
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, ночью враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил осуществили радиоподавлення каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминированы около 1,5 га территории и передано на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 15 октября 2020 г.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС минирование военные обстрелы штаб ГСЧС
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