С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов
С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, ночью враг нарушил режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме того, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил осуществили радиоподавлення каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование.
Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС сегодня разминированы около 1,5 га территории и передано на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 15 октября 2020 г.
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.