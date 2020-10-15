На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
Протягом попередньої доби на Донбасі зафіксувати три порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.
Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначають в штабі.
Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, 14 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.