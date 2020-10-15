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На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
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15 жовтня 2020, 08:13 2

На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"

15 жовтня 2020, 08:13 2
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Протягом попередньої доби на Донбасі зафіксувати три порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 14 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС Донбас війна військові обстріл
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