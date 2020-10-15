На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"

У штабі зазначають, що ситуація залишається контрольованою

У штабі зазначають, що ситуація залишається контрольованою

Протягом попередньої доби на Донбасі зафіксувати три порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 14 жовтня у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.