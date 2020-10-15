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15 жовтня 2020, 12:15 5

В Офісі президента пояснили, навіщо на Донбасі створювати вільну економічну зону

15 жовтня 2020, 12:15 5
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Це питання є другим на всеукраїнському опитуванні президента
Це питання є другим на всеукраїнському опитуванні президента
Офіс президента
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В Офісі президента заявили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи реінтеграції. Тому про це вирішили запитати на всеукраїнському опитуванні.

Про це повідомили в Офісі президента, інформує RegioNews.

У Зеленського вважають, що це питання зможе забезпечити можливість укорінення ефективної реінтеграційної моделі, яка об'єднує регіон, робить його привабливим для бізнесу та відновлює інфраструктуру.

"Виходимо саме з тієї мотивації, що створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці", - йдеться в заяві.

Разом з тим, в ОП заявили про усвідомлення впливу пропаганди на людей, які живуть неподалік лінії розмежування. Також до деокупації зберігається ризик ескалації.

"Відповідно, залучення на Донбас провідних компаній, підживлення економічного розвитку коштом масштабних партнерських програм можуть стати також інструментом демонтажу будь-якого негативного впливу окупаційної сили", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

14 жовтня стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю.

15 жовтня президент Володимир Зеленський назвав друге питання, яке будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Воно буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.

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