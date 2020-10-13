Уряд рекомендує роботодавцям переходити на позмінну і дистанційну роботу
При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата
При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата
В умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі — перевести працівників на дистанційну роботу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.
Рекомендовано роботодавцям створити умови позмінного режиму для працівників; де це можливо — перехід у дистанційний формат зі збереженням зарплати", - зазначив Степанов.
Без локдауну (наша економіка його не витримає), проте з жорсткішими обмеженнями — сьогодні Уряд подовжив дію...Опубліковано Максим Степанов Вівторок, 13 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня.
Також Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань.
Зеленський порушив карантин під час українсько-польського бізнес-форуму в ОдесіВсі новини »
13 жовтня 2020, 21:19Кабмін заборонив закладам громадського харчування працювати вночі
13 жовтня 2020, 19:43У центрі Києва обмежать рух транспорту у День захисника України
13 жовтня 2020, 18:56
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині