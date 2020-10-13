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13 жовтня 2020, 22:44 2

Уряд рекомендує роботодавцям переходити на позмінну і дистанційну роботу

13 жовтня 2020, 22:44 2
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При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата
При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата
Фото: Українська літературна газета
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В умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі — перевести працівників на дистанційну роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє RegioNews.

Рекомендовано роботодавцям створити умови позмінного режиму для працівників; де це можливо — перехід у дистанційний формат зі збереженням зарплати", - зазначив Степанов.

Без локдауну (наша економіка його не витримає), проте з жорсткішими обмеженнями — сьогодні Уряд подовжив дію...

Опубліковано Максим Степанов Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня.

Також Кабмін вимагає, щоб в Україні щодня робили 75 тисяч тестувань.

зарплати карантин робота Максим Степанов Обмеження
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