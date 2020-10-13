Уряд рекомендує роботодавцям переходити на позмінну і дистанційну роботу

При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата

При цьому працівникам має бути збережена їхня зарплата

Фото: Українська літературна газета

В умовах подовження адаптивного карантину уряд рекомендує роботодавцям запровадити позмінний режим, а по змозі — перевести працівників на дистанційну роботу.

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