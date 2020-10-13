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13 жовтня 2020, 18:56 6

У центрі Києва обмежать рух транспорту у День захисника України

13 жовтня 2020, 18:56 6
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Водіїв закликають планувати поїздки у зв’язку із перекриття деяких вулиць
Водіїв закликають планувати поїздки у зв’язку із перекриття деяких вулиць
Фото: flickr
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Завтра, 14 жовтня, в центрі Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку із масовими заходами до Дня захисника України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що 14 жовтня з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг за маршрутом Михайлівська площа - вулиця Лаврська.

Також з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

Організатори акції запланували маршрут Парк Шевченка - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.

В патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль закликав голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову.

Київ транспорт свято поліція Обмеження
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