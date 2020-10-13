У центрі Києва обмежать рух транспорту у День захисника України

Водіїв закликають планувати поїздки у зв’язку із перекриття деяких вулиць

Водіїв закликають планувати поїздки у зв’язку із перекриття деяких вулиць

Фото: flickr

Завтра, 14 жовтня, в центрі Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку із масовими заходами до Дня захисника України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що 14 жовтня з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг за маршрутом Михайлівська площа - вулиця Лаврська.

Також з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

Організатори акції запланували маршрут Парк Шевченка - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.

В патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль закликав голів ОДА утриматися від масових заходів на Покрову.