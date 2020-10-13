Правительство рекомендует работодателям переходить на посменную и дистанционную работу

При этом работникам должна быть сохранена их зарплата

При этом работникам должна быть сохранена их зарплата

Фото: Украинская литературная газета

В условиях удлинения адаптивного карантина правительство рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести сотрудников на дистанционную работу.

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