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13 октября 2020, 22:44 2

Правительство рекомендует работодателям переходить на посменную и дистанционную работу

13 октября 2020, 22:44 2
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При этом работникам должна быть сохранена их зарплата
При этом работникам должна быть сохранена их зарплата
Фото: Украинская литературная газета
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В условиях удлинения адаптивного карантина правительство рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести сотрудников на дистанционную работу.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.

Рекомендовано работодателям создать условия посменной режима для работников; где это возможно — переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты", - отметил Степанов.

Без локдауну (наша экономика его не выдержит), однако с более жесткими ограничениями — сегодня Правительство продлило действие...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 13 октября 2020 года.

Напомним, Кабмин рекомендует школам уйти на осенние каникулы с 15 октября.

Также Кабмин требует, чтобы в Украине ежедневно делали 75 тысяч тестирований.

зарплаты карантин работа Максим Степанов Ограничение
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