Правительство рекомендует работодателям переходить на посменную и дистанционную работу
При этом работникам должна быть сохранена их зарплата
При этом работникам должна быть сохранена их зарплата
В условиях удлинения адаптивного карантина правительство рекомендует работодателям ввести посменный режим, а по возможности — перевести сотрудников на дистанционную работу.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает RegioNews.
Рекомендовано работодателям создать условия посменной режима для работников; где это возможно — переход в дистанционный формат с сохранением зарплаты", - отметил Степанов.
Без локдауну (наша экономика его не выдержит), однако с более жесткими ограничениями — сегодня Правительство продлило действие...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 13 октября 2020 года.
Напомним, Кабмин рекомендует школам уйти на осенние каникулы с 15 октября.
Также Кабмин требует, чтобы в Украине ежедневно делали 75 тысяч тестирований.
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