У Херсонському порту стався витік нафтопродуктів

Забруднення виявили біля причалу річкового порту

Забруднення виявили біля причалу річкового порту

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомляє Херсонський рибоохоронний патруль, передає RegioNews.

Відомо, що витік було зафіксовано 10 жовтня при проведенні рибоохоронних заходів на акваторії р. Кошова.

Утворилась пляма довжиною 500 метрів та шириною 250 метрів. Біля плями знаходились два судна та плавкран”, - йдеться в повідомленні.

За даним фактом інспектори повідомили Херсонську ОДА, Державну екологічну інспекцію у Херсонській області та Нацполіцію.

На забрудненій ділянці акваторії фахівці управління проводять оперативні щоденні спостереження, загибелі водних біоресурсів не виявлено.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині відходи з незаконного звалища мало не потрапили до Каховського водосховища.