Поліція відкрила ще три справи за порушення виборчого законодавства

Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (35)

Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (35)

Фото: з відкритих джерел

Українськими поліцейськими за минулу добу до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень. Всього ж упродовж доби до поліції надійшло 167 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 35, у Львівській – 33, у Житомирській – 11, у Дніпропетровській – 10, по 9 – у Запорізькій та Київській, по 8 – в Одеській та Харківській", - йдеться у повідомленні.

Загалом з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3964 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 290 кримінальних правопорушень: 147 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 143 - пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Раніше повідомлялось, що у Центральній виборчій комісії пояснили, як має відбуватись охорона приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів.