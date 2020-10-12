В Херсонском порту произошла утечка нефтепродуктов
В Херсоне инспекторы вблизи первого причала Херсонского речного порта обнаружили факт разлива нефтепродуктов.
Об этом в Facebook сообщает Херсонский рыбоохранных патруль, передает RegioNews.
Известно, что утечка была зафиксирована 10 октября при проведении рыбоохранных мероприятий на акватории р. Кошевая.
Образовалась пятно длиной 500 метров и шириной 250 метров. Возле пятна находились два судна и плавкран", - говорится в сообщении.
По данному факту инспекторы сообщили Херсонскую ОГА, Государственную экологическую инспекцию в Херсонской области и Нацполицию.
На загрязненном участке акватории специалисты управления проводят оперативные ежедневные наблюдения, гибель водных биоресурсов не обнаружена.
Напомним, на Днепропетровщине отходы с незаконной свалки чуть не попали в Каховское водохранилище.