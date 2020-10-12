В Херсонском порту произошла утечка нефтепродуктов

Загрязнение обнаружили возле причала речного порта

Загрязнение обнаружили возле причала речного порта

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщает Херсонский рыбоохранных патруль, передает RegioNews.

Известно, что утечка была зафиксирована 10 октября при проведении рыбоохранных мероприятий на акватории р. Кошевая.

Образовалась пятно длиной 500 метров и шириной 250 метров. Возле пятна находились два судна и плавкран", - говорится в сообщении.

По данному факту инспекторы сообщили Херсонскую ОГА, Государственную экологическую инспекцию в Херсонской области и Нацполицию.

На загрязненном участке акватории специалисты управления проводят оперативные ежедневные наблюдения, гибель водных биоресурсов не обнаружена.

Напомним, на Днепропетровщине отходы с незаконной свалки чуть не попали в Каховское водохранилище.