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10 жовтня 2020, 15:30 1

У Херсоні у парку сталася стрілянина, постраждав чоловік

10 жовтня 2020, 15:30 1
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Нині поліція з'ясовує деталі інциденту
Нині поліція з'ясовує деталі інциденту
Рixabay
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У Херсоні на набережній парку Слави напередодні ввечері сталася стрілянина. В результаті поранення отримав чоловік.

Як передає RegioNews, про це повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

Повідомлення про подію надійшло вчора, 9 жовтня, близько 22:30 на спецлінію 102.

"На набережній парку Слави виявлена ​​людина в закривавленому одязі. Також заявник повідомив, що причетною до скоєння злочину може бути людина, яка пересувається на автомобілі іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн", - зазначили в поліції.

О 22:35 на території міста був введений спеціальний план Перехоплення.

За даними поліції, потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловік отримав кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї. О 23:10 на території Херсона і прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Зараз проводяться слідчо-розшукові заходи щодо встановлення причетного до замаху на вбивство.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області посеред вулиці розстріляли місцевого жителя.

Херсон поранення поліція кримінал стрілянина
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