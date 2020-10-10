У Херсоні у парку сталася стрілянина, постраждав чоловік
У Херсоні на набережній парку Слави напередодні ввечері сталася стрілянина. В результаті поранення отримав чоловік.
Як передає RegioNews, про це повідомила прес-служба поліції Херсонської області.
Повідомлення про подію надійшло вчора, 9 жовтня, близько 22:30 на спецлінію 102.
"На набережній парку Слави виявлена людина в закривавленому одязі. Також заявник повідомив, що причетною до скоєння злочину може бути людина, яка пересувається на автомобілі іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн", - зазначили в поліції.
О 22:35 на території міста був введений спеціальний план Перехоплення.
За даними поліції, потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловік отримав кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї. О 23:10 на території Херсона і прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція "Сирена".
Зараз проводяться слідчо-розшукові заходи щодо встановлення причетного до замаху на вбивство.
Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області посеред вулиці розстріляли місцевого жителя.