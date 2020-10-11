У Яремче авто з 5 людьми зірвалося в урвище, є загиблі

Водій і ще двоє пасажирів отримали численні травми

Водій і ще двоє пасажирів отримали численні травми

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, аварія сталася на трасі Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів о 21:05 у суботу. За попередніми даними, водій автомобіля не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

У результаті аварії на місці події загинули пасажири: 31-річний мешканець Яремче і 24-річний мешканець Чернівецької області. Ще троє людей з Буковини доставлені у лікарні.

Йдеться про 27-річного водія, якого з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки разом із 25-річним пасажиром, у якого струс головного мозку і політравма доставлено до Яремчанської лікарні. Ще одного 24-річного пасажира з переломом кісток черепа та іншими травмами доставлено до обласної лікарні в Івано-Франківську”, - повідомляють правоохоронці.

У водія було взято кров на аналіз щодо стану сп’яніння. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, під Миколаєвом сталася ДТП за участю 5 вантажівок та 2 іномарок, внаслідок аварії постраждала одна людина.