Поліція затримала двох жителів Харківщини, які підривали банкомати у чотирьох областях

У разі доведення провини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі

У разі доведення провини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

Співробітники поліції затримали двох жителів Харківщини, які підривали банкомати в різних областях України з метою викрадення грошей

Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції, інформує RegioNews.

Зазначається, що 4 серпня 2020 року близько 4 ранку в місті Гадяч Полтавської області невідомі підірвали банкомат, розташований в приміщенні одного з місцевих магазинів, після чого було викрадено чотири контейнери з грошима. Згодом з'ясувалося, що там було 322 тисячи гривень.

За 2 місяці поліції вдалося вийти на слід злодіїв і обчислити їх наступні кроки. В результаті, 10 жовтня, близько 4 години ранку, вдалося затримати двох осіб при спробі скоєння чергового злочину в місті Охтирка на Сумщині.

Затриманими виявилися 31-річний чоловік і 17-річна дівчина. Обидва — жителі Харківщини. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Зараз слідчі дії тривають, зокрема проводяться обшуки.

На сьогодні слідчі поліції Полтавщини встановили причетність фігурантів до скоєння не менше 5 аналогічних злочинів на територіях Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. За даними фактами розслідуються кримінальні виробництва за фактами крадіжок та навмисного знищення або пошкодження майна.

В рамках кримінальних проваджень проводяться слідчі дії і встановлюється причетність затриманого групи до скоєння аналогічних злочинів на території України. У разі доведення провини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями працівники Кіберполіції викрили злочинну хакерську групу, яка займалася зломом комп’ютерів та електромереж і отримувала паролі доступу до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів і електронних скриньок громадян.