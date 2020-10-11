За добу поліція відкрила 13 справ через порушення на місцевих виборах

Найбільше порушень зафіксовано в Києві

Найбільше порушень зафіксовано в Києві

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Так, за добу в поліцію надійшло 181 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві — 38, у Львівській області — 23 і в Київській області — 17.

Загалом з 5 вересня Нацполіція зареєструвала 3797 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 287 кримінальних правопорушення: 146 — пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 — пов'язані з виборчим процесом.

Складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, старі клани Київщини хочуть фальсифікувати результати місцевих виборів, - нардеп Клочко.