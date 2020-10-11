За добу поліція відкрила 13 справ через порушення на місцевих виборах
Упродовж минулої доби правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу на місцевих виборах.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Так, за добу в поліцію надійшло 181 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві — 38, у Львівській області — 23 і в Київській області — 17.
Загалом з 5 вересня Нацполіція зареєструвала 3797 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.
За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 287 кримінальних правопорушення: 146 — пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 — пов'язані з виборчим процесом.
Складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
Нагадаємо, старі клани Київщини хочуть фальсифікувати результати місцевих виборів, - нардеп Клочко.