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11 жовтня 2020, 13:00 3

За добу поліція відкрила 13 справ через порушення на місцевих виборах

11 жовтня 2020, 13:00 3
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Найбільше порушень зафіксовано в Києві
Найбільше порушень зафіксовано в Києві
Фото: Нацполіція
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Упродовж минулої доби правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Так, за добу в поліцію надійшло 181 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві — 38, у Львівській області — 23 і в Київській області — 17.

Загалом з 5 вересня Нацполіція зареєструвала 3797 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 287 кримінальних правопорушення: 146 — пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 — пов'язані з виборчим процесом.

Складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, старі клани Київщини хочуть фальсифікувати результати місцевих виборів, - нардеп Клочко.

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