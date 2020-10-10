На Запоріжжі поліцейський обіцяв "закрити очі" на злочин за "кругленьку" суму

Тепер він може сісти до в'язниці

Тепер він може сісти до в'язниці

Фото: ДБР

На Запоріжжі Державне бюро розслідувань затримало старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку одного із відділів ГУНП, який, за попередньою інформацією, за 50 тис. грн обіцяв приховати злочин.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує RegioNews.

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції у Запорізькій області після одержання ним неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 50 тис. гривень. За гроші він обіцяв "закрити очі" на злочин, пов’язаний з незаконним посівом та вирощуванням конопель

Зазначається, що 9 жовтня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 25 тис. гривень оперуповноваженого затримано у порядку статті 208 КПК України.

Вказано, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

Повідомляється, що процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснює Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ у Запорізькій області.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині чиновника Нацполіції затримали за хабар у пів мільйона.