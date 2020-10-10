На Запоріжжі поліцейський обіцяв "закрити очі" на злочин за "кругленьку" суму
На Запоріжжі Державне бюро розслідувань затримало старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку одного із відділів ГУНП, який, за попередньою інформацією, за 50 тис. грн обіцяв приховати злочин.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує RegioNews.
"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції у Запорізькій області після одержання ним неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 50 тис. гривень. За гроші він обіцяв "закрити очі" на злочин, пов’язаний з незаконним посівом та вирощуванням конопель
Зазначається, що 9 жовтня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 25 тис. гривень оперуповноваженого затримано у порядку статті 208 КПК України.
Вказано, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.
Повідомляється, що процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснює Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ у Запорізькій області.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині чиновника Нацполіції затримали за хабар у пів мільйона.