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11 октября 2020, 17:30 6

В Яремче авто с 5 людьми сорвалось в обрыв, есть погибшие

11 октября 2020, 17:30 6
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Водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы
Водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы
Фото: Нацполиция
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Вечером 10 октября в городе Яремче Ивано-Франковской области внедорожник Volkswagen Touareg слетел в обрыв, в результате падения двое пассажиров погибли.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным Нацполиции, авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в 21:05 в субботу. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на закругленном участке дороги.

В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. Еще три человека из Буковины доставлены в больницы.

Речь идет о 27-летнем водителе, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма доставили в Яремчанскую больницу. Еще одного 24-летнего пассажира с переломом костей черепа и другими травмами доставили в областную больницу в Ивано-Франковске", - сообщают правоохранители.

У водителя была взята кровь на анализ о состоянии опьянения. По факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, под Николаевом произошло ДТП с участием 5 грузовиков и 2 иномарок, в результате аварии пострадал один человек.

ДТП Ивано-Франковск полиция Яремче авария
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