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09 жовтня 2020, 16:13 2

Верховний суд зобов`язав Зеленського спілкуватися українською при виконанні службових обов`язків

09 жовтня 2020, 16:13 2
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Фото з відкритих джерел
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Верховний суд України визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду України.

Особа,яка звернулася до суду з позовом, просила визнати протиправним спілкування Президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень", - йдеться у повідомленні.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика Палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов’язків Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, Президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

Враховуючи викладене, Велика Палата ВС закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

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