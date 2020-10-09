В Україні знову зросли ціни на харчові продукти: що подорожчало найбільше
З початку року інфляція склала 1,7%
З початку року інфляція склала 1,7%
Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%
Про це інформує RegioNews з посиланням на Державну службу статистики.
За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до вересня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,5% в серпні 2020 року.
Харчові продукти в Україні за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше подешевшали фрукти - на 8,9% та овочі - на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштуватиме газ у жовтні.
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