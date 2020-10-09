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09 жовтня 2020, 15:39 1

В Україні знову зросли ціни на харчові продукти: що подорожчало найбільше

09 жовтня 2020, 15:39 1
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З початку року інфляція склала 1,7%
Рixabay
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Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%

Про це інформує RegioNews з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до вересня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,5% в серпні 2020 року.

Харчові продукти в Україні за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше подешевшали фрукти - на 8,9% та овочі - на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштуватиме газ у жовтні.

Україна українці ціни подорожчання ціна
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