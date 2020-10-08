Справа Шеремета: Суд усунув одного з присяжних

У справі є двоє запасних присяжних

У справі є двоє запасних присяжних

Рixabay

Шевченківський районний суд Києва на своєму засіданні у четвер усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це передає RegioNews з посиланням на УП.

Присяжний Михайленко – чоловік Ганни Чупіної, яку автоматична система теж обирала для розгляду справи. Чупіна взяла самовідвід, пославшись на те, що закон забороняє працювати разом із родичом. Михайленко самовідвід не взяв. Через це захист ще на початку хотів усунити присяжного, однак суд відмовив.

Після цього захист вдруге хотів усунути Михайленка, пославшись на те, що закон зобов'язує присяжного правдиво відповідати на запитання сторін, а чоловік ймовірно збрехав, коли казав, що не живе разом із Чупіною. Тоді суд теж відмовився відвести Михайленка.

Після цього прокурор звернувся до поліції і попросив перевірити, чи дійсно Михайленко і Чупіна живуть разом. Після того, як інформація підтвердилась, відвести присяжного попросив уже прокурор, і суд це прохання задовольнив.

Після винесення ухвали суд запропонував Михайленку дати пояснення, однак той відмовився.

У справі є двоє запасних присяжних. Михайленка замінять одним із них.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою провину.

5 жовтня суд відновив розслідування фальсифікації доказів у справі Шеремета.