Дело Шеремета: Суд отстранил одного из присяжных

В деле есть двое запасных присяжных

В деле есть двое запасных присяжных

Рixabay

Шевченковский районный суд Киева на своем заседании в четверг отстранил одного из трех присяжных Юрия Михайленко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УП.

Присяжный Михайленко – муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственником. Михайленко самоотвод не взял. Из-за этого защита еще в начале хотела устранить присяжного, однако суд отказал.

После этого защита во второй раз хотел устранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина, вероятно, соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отвести Михайленко.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно Михайленко и Чупина живут вместе. После того как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд это прошение удовлетворил.

После вынесения определения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

В деле есть двое запасных присяжных. Михайленко заменят одним из них.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор объявил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.

5 октября суд возобновил расследование фальсификации доказательств по делу Шеремета