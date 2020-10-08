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08 жовтня 2020, 11:49 4

У Харкові після скандалу з концертом Полякової виступила Білик: поліція відкрила справу

08 жовтня 2020, 11:49 4
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Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів
Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину під час виступу Ірини Білик в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

У поліції Харкова зазначили, що народна артистка влаштувала позаплановий концерт у понеділок, 5 жовтня. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру.

Ця подія обурила багатьох користувачів соцмережі. Деякі пишуть: "навіщо їх пускають, через них можуть Харків перекрити в карантину зону, де всім перекриють кисень", "волонтери збирають гроші на допомогу постраждалим від пожеж, а кандидати в депутати гроші кидають в концерти".

Нагадаємо, що Харківська область лідирує за темпами поширення коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що Степанов розкритикував харківську владу за проведення концерту, який відбувся в місті 3 жовтня і на який прийшло близько 2 тисяч осіб.

карантин закон поліція порушення концерт
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