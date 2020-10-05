10:01  05 жовтня
Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
08:13  05 жовтня
Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 13:37 4

У багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина

05 жовтня 2020, 13:37 4
Читайте также на русском языке
Постраждав 23-річний хлопець
Постраждав 23-річний хлопець
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У львівській багатоповерхівці стався вибух через витік газу. В результаті постраждав чоловік.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Вибух стався в квартирі, розташованій на другому поверсі однієї з багатоповерхівок на вулиці Кульчицької. Постраждав 23-річний хлопець.

У помешканні пошкоджені вікна, вхідні двері та балкон.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.

Україна Львів вибух поліція Будинок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »