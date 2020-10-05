У багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина
Постраждав 23-річний хлопець
Постраждав 23-річний хлопець
У львівській багатоповерхівці стався вибух через витік газу. В результаті постраждав чоловік.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.
Вибух стався в квартирі, розташованій на другому поверсі однієї з багатоповерхівок на вулиці Кульчицької. Постраждав 23-річний хлопець.
У помешканні пошкоджені вікна, вхідні двері та балкон.
За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.
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