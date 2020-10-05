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05 жовтня 2020, 12:02 6

На Луганщині ліквідували сім осередків пожеж, один - локалізували

05 жовтня 2020, 12:02 6
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Жертвами пожеж стали 11 осіб
Жертвами пожеж стали 11 осіб
Фото: Facebook
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На території Луганської області з дев’яти основних осередків пожеж сім вже ліквідовані, 1 - локалізований.

Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба МВС.

Станом на 10 год. 5 жовтня з 9 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований. Вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове, ситуація контрольована", - розповіли в МВС.

Згідно із попередніми оцінками, орієнтовна пройдена вогнем площа становить понад 22 тисяч гектарів.

Станом на ранок 5 жовтня відомо про 11 загиблих, 18 госпіталізованих і 567 евакуйованих людей.

Відомо, що поліція Луганської області за фактами пожеж відкрила 11 кримінальних проваджень за статтею 270 КК України. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялось, що під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, травмовано 18 осіб.

пожежа Луганська область ДСНС МВС трагедія
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