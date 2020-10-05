Внаслідок пожеж у Луганській області згоріли понад 500 будинків, – волонтер

За повністю зруйнований будинок влада компенсує 300 тисяч гривень

За повністю зруйнований будинок влада компенсує 300 тисяч гривень

Фото: ДСНС

Від початку масштабних лісових пожеж у Луганській області згоріли понад 500 будинків місцевих мешканців.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін, передає RegioNews.

За його словами, частина постраждалих, які залишилися без даху над головою, переїхали до родичів. У місцях евакуації залишилися місцеві мешканці, які не мають до кого поїхати.

До зими люди навряд чи встигнуть щось собі купити чи відновити житло. З людьми працюють психологи, їм допомогають і продуктами”, - розповів Каплін.

Також відомо, що уряд та місцева влада виплатять постраждалим мешканцям компенсацію після того, як остаточно підрахують збитки.

Нагадаємо, під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, травмовано 18 осіб.

Також на Луганщині ліквідували сім осередків пожеж, один локалізували.